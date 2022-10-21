Взрыв бытового газа прогремел в Ленобласти, есть пострадавшие

В поселке Гаврилово Выборгского района Ленобласти произошел взрыв бытового газа. В доме № 1 по улице Центральной вылетели стекла, госпитализированы трое жильцов, в том числе 50-летний мужчина и его мать. Об этом 21 октября сообщает 47news.



На место выехали дежурные смены двух пожарных частей и группа аварийно-спасательного формирования Выборга. Возгорания после взрыва нет. В полиции рассматривают разные версии. В числе наиболее вероятных — детонация газового баллона и случайная утечка, 50-летний житель вел асоциальный образ жизни и часто пересекался с сотрудниками в погонах.