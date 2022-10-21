СКА одержал 18-ю победу в сезоне, забросив три шайбы «Куньлуню»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Встреча проходила в Петербурге 21 октября.
СКА выиграл со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Голы за армейцев забили Михаил Воробьев (11 минута), Дамир Жафяров (30) и Марат Хуснутдинов (47).
У «Куньлуня» отличились заброшенными шайбами Паркер Фу (24) и Джек Родуолд (40).
Для СКА эта победа стала 18-й в 20 матчах регулярного сезона. Петербургский клуб лидирует среди всех команд КХЛ по количеству набранных очков (37).
Следующий матч армейцы с Невы проведут в Петербурге против «Локомотива» 24 октября.