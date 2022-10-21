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    СКА одержал 18-ю победу в сезоне, забросив три шайбы «Куньлуню»

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    2 комментария
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Встреча проходила в Петербурге 21 октября.

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    СКА выиграл со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Голы за армейцев забили Михаил Воробьев (11 минута), Дамир Жафяров (30) и Марат Хуснутдинов (47).

    У «Куньлуня» отличились заброшенными шайбами Паркер Фу (24) и Джек Родуолд (40).

    Для СКА эта победа стала 18-й в 20 матчах регулярного сезона. Петербургский клуб лидирует среди всех команд КХЛ по количеству набранных очков (37).

    Следующий матч армейцы с Невы проведут в Петербурге против «Локомотива» 24 октября.

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    Комментарии 2

    Виталл22 Окт 2022 в 06:10
    Вы хотели наверное сказать что 19-ю победу одержал ,а не 18-ю.И не в 20-ти матчах , а в 21-ом.
    +0−0
    paniker21 Окт 2022 в 23:15
    Отправляем весь состав СКА на Артёмовское направление росийских земель на пару недель,раз оторвались ,и тренера с двумя гражданствами Великобритании и Финляндии ....всё равно купленные а под санкциями сгорели.
    +0−1
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