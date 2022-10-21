Из аптек пропал один из самых популярных антидепрессантов

Один из самых популярных антидепрессантов «Золофт» пропал из российских аптек. На это 21 октября обратил внимание московский портал MSK1.ru. Сообщается, что препарат отсутствует как в обычных точках, так и в онлайн-аптеках.

Журналисты выяснили, что фармацевтическая компания Pfizer больше не выпускает «Золофт», производство было передано американской Viatris.

Менеджер компании это подтвердила и сказала, что антидепрессанты пока не сходят с конвейера из-за сбоя. На то, чтобы наладить поставки, могут уйти месяцы.