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    Из аптек пропал один из самых популярных антидепрессантов

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    3 комментария

    Один из самых популярных антидепрессантов «Золофт» пропал из российских аптек. На это 21 октября обратил внимание московский портал MSK1.ru. Сообщается, что препарат отсутствует как в обычных точках, так и в онлайн-аптеках.

    Журналисты выяснили, что фармацевтическая компания Pfizer больше не выпускает «Золофт», производство было передано американской Viatris.

    Менеджер компании это подтвердила и сказала, что антидепрессанты пока не сходят с конвейера из-за сбоя. На то, чтобы наладить поставки, могут уйти месяцы.

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    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
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    ПЕЧАЛЬ15

    Комментарии 3

    Modest_5e4ce41f7533b22 Окт 2022 в 08:39
    Потребителей ждет встреча с голой реальностью. Не все готовы.
    +0−0
    VVM196222 Окт 2022 в 01:45
    эх!!!!!!
    Где же господин Брынцалов, разливавший настойку боярышника в ёмкости 0.7 литра.
    +0−1
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