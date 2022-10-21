    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    764мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.2eur59.84

    В Тихвине суд вынес приговор полицейскому, который пнул по голове не того

    4882
    5 комментариев

    Тихвинский суд Ленобласти приговорил к году ограничения свободы сотрудника ОМВД, который вмешался в драку с благими намерениями, но перепутал заступника с агрессором. Об этом 21 октября сообщают 47news.

    Силовик признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Помимо всего прочего, ему придется выплатить 150 тысяч компенсации пострадавшему, которого он пнул 10 апреля. Полицейский в тот день был не на службе и подшофе. Он заметил потасовку и решил прекратить драку. Определив предполагаемого зачинщика, он пнул его ногой по голове. Тот упал.

    В ходе разбирательств выяснилось, что попало не агрессору, а тому, кто пытался разнять дерущихся.

    Как добавили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в апреле 2022 года сотрудник полиции был уволен по дискредитирующим основаниям.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок22 Окт 2022 в 08:03
    Ну промахнулся. Ну с кем не бывает. Понять и простить!
    +0−0
    medvezhonok21 Окт 2022 в 23:47
    "Пнул не того" - хорошее объяснение всему происходящему
    +3−0
    Басик21 Окт 2022 в 22:50
    Ловко его отмазали от нанесения тяжких. Если бы на его месте оказался простой человек то полные 4-5 в лагере от всей щедрой судейской души.
    +5−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close