В Тихвине суд вынес приговор полицейскому, который пнул по голове не того

Тихвинский суд Ленобласти приговорил к году ограничения свободы сотрудника ОМВД, который вмешался в драку с благими намерениями, но перепутал заступника с агрессором. Об этом 21 октября сообщают 47news.



Силовик признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Помимо всего прочего, ему придется выплатить 150 тысяч компенсации пострадавшему, которого он пнул 10 апреля. Полицейский в тот день был не на службе и подшофе. Он заметил потасовку и решил прекратить драку. Определив предполагаемого зачинщика, он пнул его ногой по голове. Тот упал.

