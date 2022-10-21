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    Белгородский пожар локализован. Под обстрелы попала еще и подстанция

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    Пожар на предприятии в Шебекинском городском округе Белгородской области локализован. Об этом 21 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в подстанцию, из-за чего в ряде домов пропали электричество и вода.

    «Снарядами также была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием. В связи с этим ряд потребителей были отключены от света, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

    Гладков пообещал, что последствия будут устранены за полтора часа.

    Пожар в Шебекино начался после попадания в лакокрасочное предприятие снаряда. Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшей женщине. Ее госпитализировали.

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