Белгородский пожар локализован. Под обстрелы попала еще и подстанция

Пожар на предприятии в Шебекинском городском округе Белгородской области локализован. Об этом 21 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в подстанцию, из-за чего в ряде домов пропали электричество и вода.



«Снарядами также была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием. В связи с этим ряд потребителей были отключены от света, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

