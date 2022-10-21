Украина вводит удостоверения для тех, кто возвращается из России

Правительство Украины вводит специальное удостоверение для возвращающихся из России граждан. Об этом 21 октября пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.



Данный документ смогут получить в Государственной миграционной службе Украины или Минреинтеграции родственники тех, кто находится в России. Оформить его можно будет бесплатно.

ТАСС со ссылкой на премьера уточняет, что удостоверение необходимо для граждан, оставшихся без украинских документов. Шмыгаль утверждает, что такая мера упростит возвращение людей из России на Украину.

