Женский «Зенит» празднует чемпионство и волевую ничью в матче с ЦСКА. Спастись удалось на последних секундах

Вничью завершился для женского футбольного клуба «Зенит» матч чемпионата России против ЦСКА, который проходил 21 октября в Петербурге на стадионе «Смена». Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.
Гости из Москвы вели большую часть встречи. Уже на 26-й минуте соперник вышел вперед после точного удара Татьяны Петровой. «Зенит» сумел сравнять в самом конце игры, в добавленное время, благодаря голу Кики — футболистки с Гаити, которая присоединилась к «Зениту» в этом году. Интервью с ней читайте на «Фонтанке».
Отметим, что результат уже не влиял на итоговую расстановку команд, так как «Зенит» еще в прошлом туре обеспечил себе первый в своей истории чемпионский титул. После финального свистка игры с ЦСКА футболистки петербургской команды, переодевшись в золотые футболки, отпраздновали это событие вместе с фанатами на стадионе.
Ранее стало известно, что финал женского Кубка России по футболу впервые примет «Газпром Арена».