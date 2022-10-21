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    Женский «Зенит» празднует чемпионство и волевую ничью в матче с ЦСКА. Спастись удалось на последних секундах

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    1 комментарий
    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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    Вничью завершился для женского футбольного клуба «Зенит» матч чемпионата России против ЦСКА, который проходил 21 октября в Петербурге на стадионе «Смена». Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

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    Гости из Москвы вели большую часть встречи. Уже на 26-й минуте соперник вышел вперед после точного удара Татьяны Петровой. «Зенит» сумел сравнять в самом конце игры, в добавленное время, благодаря голу Кики — футболистки с Гаити, которая присоединилась к «Зениту» в этом году. Интервью с ней читайте на «Фонтанке».

    Отметим, что результат уже не влиял на итоговую расстановку команд, так как «Зенит» еще в прошлом туре обеспечил себе первый в своей истории чемпионский титул. После финального свистка игры с ЦСКА футболистки петербургской команды, переодевшись в золотые футболки, отпраздновали это событие вместе с фанатами на стадионе.

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    Ранее стало известно, что финал женского Кубка России по футболу впервые примет «Газпром Арена».

    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    27989271521 Окт 2022 в 21:08
    .. да как это надоело!!! НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА,но газпром все решит.. там же что то про счастье было,видимо для газпрома..
    +0−4
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