В прокат выходят сразу два приключенческих фильма про библиотеку Ивана Грозного

27 октября выходит сразу две картины, в центре внимания которых — царь Иван Грозный. Неизвестно, с чего вдруг такое внимание к русскому монарху. В этом году, конечно, исполняется 450 лет с момента отмены опричнины, но вряд ли дело в этом.



кадр из фильма «Либерея: охотники за сокровищами» Фото: centpart.ru/ Поделиться Поделиться





Режиссёр Глеб Орлов («Поддубный») снял наш ответ «Ларе Крофт» и «Коду Да Винчи». Фильм называется «Либерея: охотники за сокровищами» (12+). По сюжету при строительстве московского метро рабочие обнаруживают подтверждение тому, что легендарная библиотека Ивана Грозного существует. Найти её должны простой парень Илья и филолог Арина, причём в поисках они мечутся по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара и даже в тайных подземельях Кремля. В фильме заняты актёры Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Артём Ткаченко — словом, звёздная компания.



Другой фильм — «Грозный папа» (6+). Его снял Карен Оганесян («Илия Муромец», «Папы», «Я остаюсь»).



Фото: кадр из фильма «Грозный папа» Поделиться Поделиться





Как известно по картине Репина, Иван Грозный ранил сына в ссоре. Но не убил: жизнь царевича на волоске. В отчаянии царь прибегает к помощи магического гримуара, желая отправиться в прошлое и всё исправить. Но, как обычно, все идёт не по плану, и Грозного заносит в наши дни. И тут ему должен помочь преемник Шурика — Никита, археолог и неудачливый семьянин. Грозного в картине сыграл драматург Евгений Гришковец, а кафтан он носит тот же самый, что и Пётр Мамонов, сыгравший монарха в фильме «Царь».

Федор Дубшан

