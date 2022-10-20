В «Балтийском доме» обсудят снос памятника Ленину

25 октября в 19:00 и 21:30 и 7 ноября в 21:30 в театре-фестивале «Балтийский дом» пройдет премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Ленин из Ревды». Жанр спектакля определен как «вече в одном действии».

Вече — своеобразный аналог местного самоуправления в средневековой Руси. Поэтому и зрители на спектакле Крестьянкина смогут почувствовать свободу высказывания: режиссер выстраивает настоящее ток-шоу с народным голосованием на тему: сносить или нет памятник Ленину в уральском городе?

В основе сюжета реальная история с сносом памятника Ленину в городе Ревда (Свердловская область). Пьеса, написанная самим Крестьянкиным и Шиховой, почти документальна и включает в себя настоящие мнения жителей Ревды.

Пространство спектакля также решено интересно — сцена спектакля будет находиться на мраморной лестнице театра. Зрители смогут почувствовать себя словно на той самой площади Победы, где стоит монумент. Обещают и самого Ленина в полный рост.



Как говорят сами создатели спектакля: «Обсуждение вовсе не заканчивается на категоричном «снести!» и консервативном «оставить!». Вопрос о сохранении монумента перерастает в гораздо большее. Сойдутся в горячем поединке взгляды разных поколений на культуру, историю, современное искусство. Будут и сюрпризы, которые вряд ли можно ожидать. И самое главное — непредсказуемый финал, в котором, возможно, именно вы — да, вы, наши зрители, — сыграете решающую роль».

