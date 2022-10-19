США и Британия запросили обсуждения в Совбезе ООН передачи иранских БПЛА России

США, Великобритания и Франция запросили обсуждения в среду в Совете безопасности ООН темы передачи иранских беспилотников России. Об этом 19 октября сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

«США, Франция, Великобритания запросили на среду обсуждения в разделе «разное», которое проходит в закрытом режиме», — сказал собеседник агентства. По его словам, тема обсуждения — «передача иранских БПЛА России и их применение на Украине».