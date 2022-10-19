    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    0 м/с, штиль

    756мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.7eur60.53

    США и Британия запросили обсуждения в Совбезе ООН передачи иранских БПЛА России

    1074
    7 комментариев

    США, Великобритания и Франция запросили обсуждения в среду в Совете безопасности ООН темы передачи иранских беспилотников России. Об этом 19 октября сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

    «США, Франция, Великобритания запросили на среду обсуждения в разделе «разное», которое проходит в закрытом режиме», — сказал собеседник агентства. По его словам, тема обсуждения — «передача иранских БПЛА России и их применение на Украине».

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close