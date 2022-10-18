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    Американские F-16 поднимались на сопровождение российских ракетоносцев Ту-95 близ Аляски

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    Американские истребители F-16 поднимались на сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-95. Об этом 18 октября сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

    «Два самолета ВВС США F-16 сопровождали российские самолеты, которые оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское воздушное пространство», — говорится в заявлении NORAD.

    В нем указывается, что речь идет о двух Ту-95, пролетевших близ Аляски 17 октября.

    Как пишет «Интерфакс», в Минобороны РФ сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила более 12 часов. Ту-95МС сопровождались дальними перехватчиками МиГ-31 Тихоокеанского флота.

    Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации — воздушный компонент российской ядерной триады.

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