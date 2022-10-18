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    Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии войти в БРИКС

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    Саудовская Аравия хочет войти в стратегический альянс БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил 18 октября президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

    Рамафоса провел выходные в Саудовской Аравии, чтобы наладить прочные торговые и деловые связи между двумя странами. Но во время двусторонних переговоров выяснилось, что Саудовская Аравия хочет войти в состав стран БРИКС, пишет РИА Новости.

    «В следующем году страны БРИКС соберутся на саммит под председательством ЮАР. И этот вопрос будет рассматриваться. Уже несколько государств обращались к другим странам-членам, и мы дали им один и тот же ответ, сказав, что это будет обсуждаться партнерами по БРИКС, и после этого будет принято решение», — сказал Рамафоса.

    По его мнению, вступление Саудовской Аравии в БРИКС принесет серьезные изменения для стран-партнеров по объединению.

    БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Ранее о желании присоединиться к экономическому блоку заявляли Аргентина и Иран.

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