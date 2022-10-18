Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии войти в БРИКС

Саудовская Аравия хочет войти в стратегический альянс БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил 18 октября президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

Рамафоса провел выходные в Саудовской Аравии, чтобы наладить прочные торговые и деловые связи между двумя странами. Но во время двусторонних переговоров выяснилось, что Саудовская Аравия хочет войти в состав стран БРИКС, пишет РИА Новости.

«В следующем году страны БРИКС соберутся на саммит под председательством ЮАР. И этот вопрос будет рассматриваться. Уже несколько государств обращались к другим странам-членам, и мы дали им один и тот же ответ, сказав, что это будет обсуждаться партнерами по БРИКС, и после этого будет принято решение», — сказал Рамафоса.