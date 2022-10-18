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    Суд в Новороссийске оштрафовал девушку за фото со спущенными штанами на фоне крейсера «Кутузов»

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    В Новороссийске местную девушку-блогера оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсера «Кутузов». Дело об административном правонарушении рассмотрел Октябрьский районный суд, сообщает 18 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

    В отношении девушки 1997 года рождения был составлен материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Суд счел, что опубликовав фотографии, на которых она оголяет части тела на фоне крейсера, блогер продемонстрировала неуважение к обществу.

    Сама она признала вину и заявила, что поступок был необдуманным. Суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

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