Суд в Новороссийске оштрафовал девушку за фото со спущенными штанами на фоне крейсера «Кутузов»

В Новороссийске местную девушку-блогера оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсера «Кутузов». Дело об административном правонарушении рассмотрел Октябрьский районный суд, сообщает 18 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В отношении девушки 1997 года рождения был составлен материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Суд счел, что опубликовав фотографии, на которых она оголяет части тела на фоне крейсера, блогер продемонстрировала неуважение к обществу.
Сама она признала вину и заявила, что поступок был необдуманным. Суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.