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    «Коммерсантъ»: Государство профинансирует разработку игры про ЧВК и не только

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    Государство в лице АНО «Институт развития интернета» одобрило выделение гранта на 90 млн рублей компании Lipsar Studio. Деньги пойдут на разработку компьютерных игр «Спарта», «Поезда» и «Денис Давыдов». Об этом 18 октября сообщает «Коммерсантъ».

    Первая игра повествует о частной военной компании «Спарта», действие разворачивается в вымышленной африканской стране. Бюджет игрушки оценивается в 200 млн рублей. «Поезда» — приключенческая игра с бюджетом 180 млн рублей, а «Денис Давыдов» — стратегия, в основу которой легла история партизанского движения в 1812 году, бюджет около 50 млн рублей.

    Тактическая разработка про наемников заинтересовала ИРИ способностью «создать позитивный образ российских военных». Релиз запланирован на конец 2024 года.

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