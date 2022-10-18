«Коммерсантъ»: Государство профинансирует разработку игры про ЧВК и не только

Государство в лице АНО «Институт развития интернета» одобрило выделение гранта на 90 млн рублей компании Lipsar Studio. Деньги пойдут на разработку компьютерных игр «Спарта», «Поезда» и «Денис Давыдов». Об этом 18 октября сообщает «Коммерсантъ».

Первая игра повествует о частной военной компании «Спарта», действие разворачивается в вымышленной африканской стране. Бюджет игрушки оценивается в 200 млн рублей. «Поезда» — приключенческая игра с бюджетом 180 млн рублей, а «Денис Давыдов» — стратегия, в основу которой легла история партизанского движения в 1812 году, бюджет около 50 млн рублей.