Суровикин: Мы не стремимся к высоким темпам продвижения на Украине

ВС России наращивают силы и не стремятся к высоким темпам наступления в ходе специальной операции на Украине, стараясь минимизировать потери. Об этом 18 октября заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения», – сказал он в интервью каналу «Россия 24».
Он отметил, что сейчас Объединенная группировка принимает меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения.
Кроме того, продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры Украины.
Также Суровикин отметил высокую эффективность российских авиационных комплексов и средств ПВО. Хорошо себя зарекомендовали новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
«По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей», – добавил генерал.