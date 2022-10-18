Суровикин: Мы не стремимся к высоким темпам продвижения на Украине

ВС России наращивают силы и не стремятся к высоким темпам наступления в ходе специальной операции на Украине, стараясь минимизировать потери. Об этом 18 октября заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО генерал армии Сергей Суровикин.



«Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения», – сказал он в интервью каналу «Россия 24».

