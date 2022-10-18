«Обстановка напряженная». Суровикин оценил ситуацию в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции сложилась напряженная обстановка. Об этом 18 октября заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО генерал армии Сергей Суровикин.



«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск», – сообщил он в интервью каналу «Россия 24».



По его словам, ВСУ стремятся прорвать российскую оборону и для этого подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

