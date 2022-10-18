Часть жителей Херсонской области эвакуируют из-за «планов разрушить ГЭС»

Жителей нескольких муниципалитетов Херсонской области эвакуируют на другой берег Днепра. Об этом 18 октября в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
«Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — написал Сальдо.
По его словам, существует опасность затопления этих территорий «в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра». Перемещению подлежит гражданское население Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов.
Сальдо пояснил, что решение также вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений и отметил, что гражданским в зоне боевых действий не место. «Пусть армия России выполнит задачу», — заявил он.
Врио главы региона также написал, что желающим переехать вглубь России правительство предоставит жилищные сертификаты.