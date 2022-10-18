В Подольске арестован санитар дома престарелых. Ему вменяют убийство постояльца

В Подольске суд заключил под стражу 27-летнего санитара пансионата для пожилых людей. Мужчину обвиняют в убийстве постояльца учреждения, сообщает ГСУ СК по Московской области 18 октября.
По версии следствия, неделю тому назад в пансионате, расположенном в поселке Александровка, санитар повздорил с пенсионером. Когда конфликт достиг точки кипения, служащий дома престарелых несколько раз ударил пожилого человека по голове, а после схватил за шею. Потерпевший умер на месте.
Обвиняемого будут проверять психиатры.