«Газпром» увеличил рекордную инвестпрограмму на 2022 год еще на 200 млрд рублей

«Газпром» увеличил инвестпрограмму на 2022 год. Ее размер и так был рекордным, а теперь станет еще на 222 млрд рублей больше. О соответствующем решении совета директоров 18 октября сообщает пресс-служба компании.
«Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) компании на 2022 год в новых редакциях. В соответствии с новой редакцией инвестиционной программы, общий объем освоения инвестиций составит 1 979,748 млрд руб. — на 222,061 млрд руб. больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года», — говорится в Telegram-канале корпорации.
Запланированный «Газпромом» в конце прошлого года объем инвестиций на 2022 год составил 1,76 трлн рублей. Он превысил уровень 2019 года и стал рекордным.
Как отмечают в компании, корректировка связана, в первую очередь, с увеличением объема инвестиций на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России (Якутский и Иркутский центры), а также на развитие мощностей газопровода «Сила Сибири». Что касается бюджета на 2022 год, размер финансовых заимствований «Газпрома» вырастет на 113,2 млрд рублей — до 386 млрд.