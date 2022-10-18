«Газпром» увеличил рекордную инвестпрограмму на 2022 год еще на 200 млрд рублей

«Газпром» увеличил инвестпрограмму на 2022 год. Ее размер и так был рекордным, а теперь станет еще на 222 млрд рублей больше. О соответствующем решении совета директоров 18 октября сообщает пресс-служба компании.



«Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) компании на 2022 год в новых редакциях. В соответствии с новой редакцией инвестиционной программы, общий объем освоения инвестиций составит 1 979,748 млрд руб. — на 222,061 млрд руб. больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года», — говорится в Telegram-канале корпорации.

