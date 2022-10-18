Уганда нацелилась на российский авторынок. Машины и автобусы там - настоящие!

Фото: Скриншот видео/youtube.com Поделиться Поделиться





На фоне известий о покидающих Россию автопромах недружественных стран, помощь пришла откуда не ждали. Поставлять в Россию свои электромобили готова Уганда. "Фонтанка" посмотрела, что там у угандийцев.

"Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию", - заявил посол Уганды Мозес Кизиге 18 октября, когда рассказывал о заключении договора с “Камазом” о строительстве завода по производству грузовых машин, которые будут поставляться на африканский рынок.



И если скептики, услышав рядом слова “Уганда” и “автопром” тихонько прыснули в кулачок, то очень даже напрасно. В этом государстве Восточной Африки на берегу озера Виктория производство электромобилей начали организовывать еще в 2007 году.



Главная компания по производству угандийских машин называется Kiira Motors Corporation. Она на 96% принадлежит государству и на 4% - местному госуниверситету. Изначально он участвовал в большой международной вузовской программе по разработке электромобиля для рынка Индии. А затем решил повысить ставки и создать полностью свою машину.



Сегодня Kiira Motors Corporation в Уганде мелкосерийно производит маленький электромобиль Kiira EV, выпущенный еще в далеком в 2011 году. Аккумуляторная система емкостью 40 Ач включает четыре последовательно подключенные батареи по 64 литий-ионных элемента в каждой, и рассчитана на поездку в довольно стесненных условиях на 80 км без подзарядки. Многого ждать от этой машинки не стоит.



Фото: Скриншот видео/youtube.com Поделиться Поделиться





5-местный переднеприводный седан KIIRA EV SMACK - гибридный: он питается от аккумулятора и оснащен генератором на базе двигателя внутреннего сгорания. Создатели называют это решение “источником наследия Жемчужины Африки”, и отмечают, что гибридный двигатель обеспечивает неограниченный запас хода и повышает экономию топлива. Цены на него начинаются от 31 тыс. долл. При запасе хода в 500 км она может разгоняться до 140 км/ч.



Фото: Скриншот видео/youtube.com Поделиться Поделиться





Производят на заводе в Уганде и автомобили “представительского” класса:

4-местный Kiira EVS построен на платформе Kiira EV SMACK, оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем, 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Заказы на эту машину начали принимать еще в 2019 году - 25-35 тыс. долл. в зависимости от комплектации.



Фото: Скриншот видео/youtube.com Поделиться Поделиться





Отдельный проект - полностью электрические полноразмерные городские автобусы, которые на одной зарядке могут проехать до 300 км. Специально под этот проект в 2018 году на 100 га началось строительство нового завода стоимостью 150 млн долл. Там планируется собирать только что разработанный (хотя уже успешно испытанный и даже обкатанный) Kayoola EVS - низкопольный автобус, вмещающий 90 пассажиров.



Фото: Скриншот видео/youtube.com Поделиться Поделиться





Будут в арсенале завода и дизельные автобусы. Kayoola Diesel Coach на пневматической подвеске оснащен 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом Cummins. При мощности 375 лошадиных сил он способен развивать скорость 140 км/ч.

Для комфортного размещения 47 пассажиров предусмотрены вентиляционная система, светодиодная подсветка в салоне и для чтения, точки входа для зарядки USB и Wi-Fi.

К слову, президент Уганды Йовери Мусевени во время закладки первого камня завода, объявил что как только он выйдет на полную мощность, его администрация полностью запретит импорт собранных автобусов любых других производителей. Правда, процесс строительства немного забуксовал - первоначально он должен был заработать в конце 2021 года, однако коронавирусные ограничения сроки сдвинулись.



Однако в итоге запуск завода электрических автобусов состоялся в сентябре 2022 года. Первые 30 машин для автопарка главного столичного пассажирского перевозчика будут поставлены до конца года. В 2023 году запланирован выпуск уже 600 автобусов. Полная мощность завода рассчитана на 5 тысяч машин в год и предполагает активную экспансию как на африканском рынке, так и азиатском.

К слову, стоит отметить, что все автомобили и автобусы Kiira пока праворульные. Сказывается тяжелое колониальное наследство.



Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

