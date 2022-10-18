Росприроднадзор: Коварные продавцы черепах обманывают петербуржцев у метро

пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора
В Петербурге участились случаи продажи красноухих черепах у станций метро. При этом продавцы обманывают покупателей, рассказывая о них ложную информацию, что ведет к рискам как для животных, так и для людей и даже окружающей среды.
Такие продавцы, как правило, не имеют никаких документов, отмечают 18 октября в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Покупателей они уверяют, что черепахи неприхотливы в уходе и так и останутся маленькими. Низкая цена и внешний вид юных черепашек — ярко-зелёный панцирь и красные пятна на ушах — сделали их одним из самых популярных для домашнего содержания видов земноводных. Однако в действительности они быстро вырастают в достаточно крупных особей, которые могут еще и кусать своих хозяев. Это усложняет уход за ними, и многие владельцы избавляются от них, просто выпустив в ближайший водоем.
Вот только красноухие черепахи включены в список Международного союза охраны природы как один из худших в мире инвазивных видов. Они обитают в южной части Соединенных Штатов и Северной Мексики и считаются экологически вредными за пределами своего естественного ареала. Попадая в дикую среду, красноухие черепахи вытесняют местные виды, например выгоняют птиц из гнезд, уничтожив перед этим их яйца, и устраивают себе там место для отдыха, чтобы греться. Кроме того, эти черепахи могут переносить бактерии сальмонеллы и были случаи, когда хозяева заражались от них при неправильном обращении. Ну а с наступлением холодов на улице животные просто могут погибнуть.
В Росприроднадзоре призывают петербуржцев внимательно подходить к выбору домашних питомцев и перед покупкой ознакомиться с особенностями вида, условиями содержания и возможными рисками. А продавец должен предоставить информацию о видовом названии животного, особенностях его содержания и разведения. Кроме того, продавать животных должны в специально отведенных местах, а с 1 марта 2023 года вступят в силу требования к содержанию в местах, используемых для торговли животными.