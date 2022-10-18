Росприроднадзор: Коварные продавцы черепах обманывают петербуржцев у метро

В Петербурге участились случаи продажи красноухих черепах у станций метро. При этом продавцы обманывают покупателей, рассказывая о них ложную информацию, что ведет к рискам как для животных, так и для людей и даже окружающей среды.

Такие продавцы, как правило, не имеют никаких документов, отмечают 18 октября в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Покупателей они уверяют, что черепахи неприхотливы в уходе и так и останутся маленькими. Низкая цена и внешний вид юных черепашек — ярко-зелёный панцирь и красные пятна на ушах — сделали их одним из самых популярных для домашнего содержания видов земноводных. Однако в действительности они быстро вырастают в достаточно крупных особей, которые могут еще и кусать своих хозяев. Это усложняет уход за ними, и многие владельцы избавляются от них, просто выпустив в ближайший водоем.