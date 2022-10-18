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    Росприроднадзор: Коварные продавцы черепах обманывают петербуржцев у метро

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    7 комментариев

    пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

    В Петербурге участились случаи продажи красноухих черепах у станций метро. При этом продавцы обманывают покупателей, рассказывая о них ложную информацию, что ведет к рискам как для животных, так и для людей и даже окружающей среды.

    Такие продавцы, как правило, не имеют никаких документов, отмечают 18 октября в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Покупателей они уверяют, что черепахи неприхотливы в уходе и так и останутся маленькими. Низкая цена и внешний вид юных черепашек — ярко-зелёный панцирь и красные пятна на ушах — сделали их одним из самых популярных для домашнего содержания видов земноводных. Однако в действительности они быстро вырастают в достаточно крупных особей, которые могут еще и кусать своих хозяев. Это усложняет уход за ними, и многие владельцы избавляются от них, просто выпустив в ближайший водоем.

    Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора
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    Вот только красноухие черепахи включены в список Международного союза охраны природы как один из худших в мире инвазивных видов. Они обитают в южной части Соединенных Штатов и Северной Мексики и считаются экологически вредными за пределами своего естественного ареала. Попадая в дикую среду, красноухие черепахи вытесняют местные виды, например выгоняют птиц из гнезд, уничтожив перед этим их яйца, и устраивают себе там место для отдыха, чтобы греться. Кроме того, эти черепахи могут переносить бактерии сальмонеллы и были случаи, когда хозяева заражались от них при неправильном обращении. Ну а с наступлением холодов на улице животные просто могут погибнуть.

    В Росприроднадзоре призывают петербуржцев внимательно подходить к выбору домашних питомцев и перед покупкой ознакомиться с особенностями вида, условиями содержания и возможными рисками. А продавец должен предоставить информацию о видовом названии животного, особенностях его содержания и разведения. Кроме того, продавать животных должны в специально отведенных местах, а с 1 марта 2023 года вступят в силу требования к содержанию в местах, используемых для торговли животными.

    Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

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    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
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    Комментарии 7

    27673616018 Окт 2022 в 22:38
    Так может это не продавцы коварные, а надзорные органы - раздолбаи.
    Сколько лет граждане пишут заявления и в Управвет, и в МВД, и вам - Росприроднадзор, реакция нулевая.
    Что мешает устроить рейды лет так 10 назад совместно с тем же Роспотребом и
    за все вышеперечисленные нарушения привлекать к административной ответственности с большими штрафами, слабо?
    Только на Фонтанке информацию доводить можете: посидели-попели-разошлись?
    Сотни черепах выкидывают в водоемы СПб и ЛО, волонтёры задыхаются от брошенок и квартирных инвалидов, чудом выживающих в концлагерных условиях без УФ-ламп и ламп накаливания, на адском гаммарусе, вместо рыбы и комбикорма.
    Первый раз видите?
    Для чего всех прихлебателей содержат из федерального бюджета: Комитет по природопользованию, Росприрод...если в ответ на проблему не делается НИЧЕГО.
    Сколько снято сюжетов, материалов, сколько брошенок приносят от МЧС из-подо льда, всё похрену.
    Займитесь уже делом.
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