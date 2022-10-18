Полиция Петербурга потратит почти 2 млн на устройство для борьбы с беспилотниками. Оно должно работать в жару и холод

Полиция Петербурга готова потратить почти 2 млн рублей на ручной комплекс борьбы с беспилотниками. Об этом 18 октября сообщает портал 47news, ссылаясь на данные сайта госзакупок.



Соответствующий конкурс накануне объявил центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Начальная цена контракта — 1 млн 950 тыс. руб.



От подрядчика требуется устройство со съемными аккумуляторными батареями, зарядкой и кофром для хранения. Оно должно уметь «видеть» беспилотники на расстоянии минимум 1,5 км и блокировать системы навигации GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. В числе необходимых требований также способность работать не менее часа и подзаряжаться от автомобильного прикуривателя. Диапазон рабочих температур — от –20 до +45 градусов.

