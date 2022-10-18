Уганда подписала соглашение с КАМАЗом и готова в будущем поставлять в Россию свои электрокары

Уганда и российский КАМАЗ заключили соглашение о строительстве в этой стране автомобильного завода. Там будут выпускать грузовики для африканского рынка.



«Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с КАМАЗом о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке. Так что мы продвигаемся и в этом направлении», — рассказал посол Уганды в России Мозес Кизиге в интервью РИА Новости 18 октября.