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    Уганда подписала соглашение с КАМАЗом и готова в будущем поставлять в Россию свои электрокары

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    Уганда и российский КАМАЗ заключили соглашение о строительстве в этой стране автомобильного завода. Там будут выпускать грузовики для африканского рынка.

    «Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с КАМАЗом о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке. Так что мы продвигаемся и в этом направлении», — рассказал посол Уганды в России Мозес Кизиге в интервью РИА Новости 18 октября.

    Он также добавил, что однажды Уганда будет экспортировать в Россию свои электромобили. Электрокары в стране выпускает государственное предприятие Kiira Motors. В модельную линейку марки, помимо электрокара, входят бензиновый и гибридный легковые автомобили, а также дизельные и электрические автобусы.

    Видео: Kiira Motors / YouTube

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