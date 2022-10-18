Пожар в доме на Каменноостровском отрезал жителей от выхода. Людей спасали из окон и на руках

Более двадцати человек спасли пожарные из шестиэтажки в Петроградском районе Петербурга, где огонь и дым перекрыли путь. Пожилую женщину выносили на руках.



Подробности тушения ночного пожара на Каменноостровском, 29, «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 18 октября. Пламя вспыхнуло в парадной и охватило коляски, велосипеды и прочие вещи, которые хранились на первом этаже.



Из-за густого дыма и высоких температур жители не могли выйти на улицу. К приезду расчётов они кричали из окон.

