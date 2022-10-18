Пожар в доме на Каменноостровском отрезал жителей от выхода. Людей спасали из окон и на руках

Более двадцати человек спасли пожарные из шестиэтажки в Петроградском районе Петербурга, где огонь и дым перекрыли путь. Пожилую женщину выносили на руках.
Подробности тушения ночного пожара на Каменноостровском, 29, «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 18 октября. Пламя вспыхнуло в парадной и охватило коляски, велосипеды и прочие вещи, которые хранились на первом этаже.
Из-за густого дыма и высоких температур жители не могли выйти на улицу. К приезду расчётов они кричали из окон.
«Парадная, где и произошло возгорание, находилась во дворе-колодце, что создало дополнительную сложность для проезда и маневрирования пожарной техники», — рассказали в ведомстве.
К людям в окнах тянули лестницы. По ним со второго и третьего этажей спустили семь детей и пять взрослых. Ещё десять человек с верхних этажей выводили на улицу по лестнице, задействовав спасательные устройства.
Проверяя квартиры, огнеборцы нашли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно ходить. Её вынесли на руках. Помощь медиков тоже потребовалась: 23-летняя жительница дома и мальчик пяти лет надышались дымом, их госпитализировали.
Параллельно со спасением и эвакуацией тушили огонь. Распространиться по перекрытиям и перегородкам и причинить значительный ущерб ему не дали.
Почти тридцать пожарных работали на Каменноостровском около часа, за полчаса до полуночи рукава свернули.