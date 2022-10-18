В Москве суд арестовал мужчину — фигуранта первого в России уголовного дела о сотрудничестве с иностранным государством

В суде «Интерфаксу» подтвердили , что в отношении фигуранта Пищулина Павла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря.

Информация об этом размещена 18 октября на сайте Лефортовского суда Москвы.

Бывшего руководителя леворадикальной организации Павла Пищулина арестовали до середины декабря по делу о сотрудничестве с иностранным государством или организацией.

Там также уточнили, что суть обвинения уточнить не могут, так как материалы содержат гриф «секретно».

Статья 275.1 появилась в Уголовном кодексе РФ в июле этого года. Она предусматривает наказание от 3 до 8 лет за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной или иностранной организацией.



Ранее фигуранта уже привлекали к ответственности за оскорбления чувств верующих и экстремистские призывы в интернете.

