«Александр I» и современные «Чародеи». Стали известны победители конкурса национального контента

Институт развития интернета объявил победителей конкурса на создание национального контента в цифровой среде.
Как сообщила 18 октября пресс-служба ИРИ, финансовую поддержку получат 177 проектов, среди которых сериалы, шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры.
Победителями, в том числе, стали исторический сериал «Александр I», сериал о ядерных исследованиях в СССР «Саров», сериал «Министерство всего хорошего» – современные «Чародеи» по идее Александра Цыпкина, второй сезон молодежного сериала «Френдзона», фэнтези-сериал «Молот ведьм», второй сезон образовательного онлайн-шоу «ПоTalkуем», документальный проект «Демократизация народов», цикл видеороликов «Политолог на вырост», кулинарное импакт-шоу «Пахнет вкусно!» об особенностях кухни в разных регионах России, игровой сериал о выпускниках «Классная работа», проекты «Русский стиль» о русском дизайне, «Доброволец» о волонтерах на Донбассе, «Кинокарта России» с главными местами российской кинематографии, приложение «здоровьедетей.рф», образовательные проекты «Полезные игры» для дошкольников и «Магия знаний: История России» для учащихся начальной школы.
Выход проектов запланирован на 2023-2024 годы. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.