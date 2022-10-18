Украину предупредили об отключениях света, тепла и воды: новости вокруг СВО за 18 октября

Несмотря на то что некоторые регионы завершили частичную мобилизацию, указа президента о ее прекращении нет Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Подводим итоги 18 октября.

Правительство изменило требования для компаний с мобилизованными сотрудниками



Правительство РФ изменило ряд обязательных требований для компаний с мобилизованными сотрудниками. Как говорится в сообщении кабмина, предприятиям предоставят от трех до шести месяцев для поиска новых квалифицированных работников вместо мобилизованных.



— За призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место — трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключен срочный трудовой договор, — напоминают в правительстве.

Сроки действия аттестаций и других разрешений мобилизованных продлят в автоматическом режиме, без проведения оценки их знаний и умений.



Такие изменения, добавляют в правительстве, позволят «предотвратить разрыв производственных процессов и затронут 48 сфер деятельности, среди которых перевозки, гидрометеорология, образование, туризм и другие».

Минобороны решило не призывать более 30% штата одной компании

После того как профсоюз авиадиспетчеров направил в Генштаб просьбу о брони специалистов, ему пришло ответное письмо, в котором говорится, что Минобороны решило призывать не более 30% сотрудников одной компании. Соответствующий документ за подписью замначальника Генштаба Евгения Бурдинского попал в распоряжение РБК.



Как уточняется в письме, такое решение Минобороны приняло «в целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики».

— Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся, — говорится в письме.

Новых порогов по количеству мобилизованных в России не будет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, могут ли в рамках указа президента установить новые пороги по количеству мобилизованных.



— Там не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек, — ответил Дмитрий Песков.

Украинцев предупредили об отключениях света, тепла и воды

Украинцам нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла. Об этом в эфире телемарафона заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

— У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения, — рассказал Тимошенко.



Владимир Путин пока не планирует подписывать указ об окончании частичной мобилизации

В Кремле заявили, что, хотя отдельные регионы уже констатируют, что мобилизационное задание выполнено, указа президента РФ об окончании частичной мобилизации пока нет.

— Минобороны для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности. Регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа — в настоящий момент его нет. Мы будем вас информировать, — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Вячеслав Гладков рассказал об обстреле железнодорожной станции в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах железнодорожной станции в одном из сёл Белгородского района.

— Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть ж/д путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия, — написал Гладков у себя в Telegram-канале.



Уехавшим жителям Херсонской области предоставят жилищные сертификаты

Российское правительство подготовило программу помощи жителям Херсонской области, которые уехали в другие регионы России. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, основным механизмом такой программы будет жилищный сертификат. По словам Хуснуллина, использовать сертификат можно будет для покупки квартиры или дома в любом регионе страны.



— При этом мы обеспечим бесплатную доставку жителей в пункты временного проживания, обеспечим проживание до момента, пока они не выберут квартиру, — заявил вице-премьер РФ.

Проект распоряжения правительства будет готов в ближайшее время.

Кроме того, уехавшим в другие регионы РФ жителям Херсонской области окажут помощь в приобретении вещей первой необходимости.

