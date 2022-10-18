На Урале заживо сожгли женщину. Задержаны подростки, младший из которых не дорос до УК

Следственный комитет и полиция Свердловской области выясняют, чем насолила подросткам пожилая женщина, которую облили горючим и подожгли в Алапаевске. Школьники объяснили выходку шуткой, пенсионерка её не пережила.

О возбуждении дела об убийстве с особой жестокостью 18 октября сообщает областной следком. По данным ведомства, 69-летнюю жительницу Алапаевска нашли мёртвой у дома на улице 40 лет Октября два дня назад. На теле зафиксировали многочисленные травмы и ожоги.



Согласно заключению экспертов, именно последние стали причиной смерти. Искать причастных долго не пришлось. Задержаны мальчики 16 и 12 лет.



В пресс-службе регионального главка рассказали, что пенсионерка не разминулась с гуляющими подростками, которые догнали её, облили легковоспламеняющейся жидкостью и чиркнули спичками.

«Они рассказали, что просто хотели пошутить и не думали о таких серьезных последствиях», — цитирует E1.RU собеседника, знакомого с ситуацией.

В МВД изданию уточнили, что, по предварительным данным, школьники, испугавшись, бросились к ближайшему дому, стали стучать в квартиры и просить воду, чтобы потушить пожар. Оба мальчика впервые попали в поле зрения полиции. Они воспитываются в полных семьях, один учится в коррекционной школе.

