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    Боевые действия на Украине

    Взрывы на Украине. Что известно на данный момент

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    На Украине во вторник, 18 октября, снова произошли взрывы. В стране была объявлена воздушная тревога, сообщалось о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Об этом пишут РИА Новости и ТАСС со ссылками на СМИ и местные власти.

    На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепропетровске зафиксировали два попадания в объект энергетической инфраструктуры, говорилось о серьезных повреждениях. Также утверждается о попадании в объект энергообеспечения в Житомире. В Запорожье загорелся объект инфраструктуры после атаки с воздуха. Кроме того, власти заявили о трех попаданиях по объекту энергообеспечения в Киеве.


    После обстрела в Житомире отключили свет и воду. Власти Киева рассказали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в городе. В столице Украины выстроились очереди за водой. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе ограничили водо- и электроснабжение. Отключение электроэнергии произошло и в Киевской области. В офисе Зеленского не исключили веерных отключений электроэнергии по всей Украине.


    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, передает ТАСС, что в стране с 10 октября разрушено 30 % украинских электростанций.

    В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ поразили все назначенные объекты военного управления, системы энергетики Украины, арсеналы с боеприпасами и вооружением иностранного производства.

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