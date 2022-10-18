Взрывы на Украине. Что известно на данный момент

На Украине во вторник, 18 октября, снова произошли взрывы. В стране была объявлена воздушная тревога, сообщалось о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Об этом пишут РИА Новости и ТАСС со ссылками на СМИ и местные власти.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепропетровске зафиксировали два попадания в объект энергетической инфраструктуры, говорилось о серьезных повреждениях. Также утверждается о попадании в объект энергообеспечения в Житомире. В Запорожье загорелся объект инфраструктуры после атаки с воздуха. Кроме того, власти заявили о трех попаданиях по объекту энергообеспечения в Киеве.