В Павловске открыли выставку экспонатов, утраченных во время советских распродаж

«Самое главное, что с помощью благотворителей нам удалось вернуть «родные» вещи, утраченные музеем во время советских распродаж 1920–1930-х и похищенные во время Великой Отечественной войны», — поделилась радостью директор музея Вера Дементьева.

Среди самых заметных возвращенных экспонатов с историей — Египетский сервиз-дежене (для завтрака), который императрица Мария Федоровна называла «память моего сердца» — он был подарен ей братом, Вюртембергским королем Фридрихом I. Сервиз был продан из музея в 1920-е, но спустя чуть менее века его удалось выкупить назад.

Еще один возвращенный экспонат — «Портрет молодой девушки перед зеркалом» кисти немецкой художницы Анны Доротеи Тербуш-Лисиевской. Автор дружила с деятелями французского Просвещения, и ее произведения есть во множестве художественных собраний разных стран.

Также в библиотеку вернулись книжные редкости — «Мемуары герцога де Гиза», «Послание апостола Павла к римлянам» и «Мемуары Мадам де Сталь», проданные за границу через «Антиквариат» в 1929–1932 годах.



Кроме предметов, которые были утрачены, а теперь вернулись, на выставке представлены и новые поступления, приобретенные благодаря поддержке того же спонсора — вещи членов семьи Романовых, живописные и графические изображения Павловского парка, а также другие старинные бытовые предметы и фотографии.

