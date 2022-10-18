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    Выставки

    В Павловске открыли выставку экспонатов, утраченных во время советских распродаж

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    В Библиотеке Росси Павловского дворца 18 октября открылась выставка «Время собирать. Дары ВТБ», на которой собрано свыше сотни предметов, пополнивших собрание музея благодаря поддержке банка.

    «Самое главное, что с помощью благотворителей нам удалось вернуть «родные» вещи, утраченные музеем во время советских распродаж 1920–1930-х и похищенные во время Великой Отечественной войны», — поделилась радостью директор музея Вера Дементьева.

    Среди самых заметных возвращенных экспонатов с историей — Египетский сервиз-дежене (для завтрака), который императрица Мария Федоровна называла «память моего сердца» — он был подарен ей братом, Вюртембергским королем Фридрихом I. Сервиз был продан из музея в 1920-е, но спустя чуть менее века его удалось выкупить назад.

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    Еще один возвращенный экспонат — «Портрет молодой девушки перед зеркалом» кисти немецкой художницы Анны Доротеи Тербуш-Лисиевской. Автор дружила с деятелями французского Просвещения, и ее произведения есть во множестве художественных собраний разных стран.

    Также в библиотеку вернулись книжные редкости — «Мемуары герцога де Гиза», «Послание апостола Павла к римлянам» и «Мемуары Мадам де Сталь», проданные за границу через «Антиквариат» в 1929–1932 годах.

    Кроме предметов, которые были утрачены, а теперь вернулись, на выставке представлены и новые поступления, приобретенные благодаря поддержке того же спонсора — вещи членов семьи Романовых, живописные и графические изображения Павловского парка, а также другие старинные бытовые предметы и фотографии.

    Выставка будет работать до конца года, возрастная категория 0+.

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