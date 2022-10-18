Призыв затронет не более 30 % работников. В Минобороны РФ ответили на обращение авиадиспетчеров

Минобороны РФ ответило на обращение авиадиспетчеров, обеспокоенных мобилизацией специалистов. Из ответа следует, что ведомство решило призывать из одной организации не более
«Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объёмах, не превышающих
Напомним, 10 октября стало известно, что около 20 авиадиспетчеров были призваны в рамках частичной мобилизации в Магадане, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. Профсоюз обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, заявив, что призыв авиадиспетчеров может поставить под угрозу работу авиасистемы страны. В аппарате правительства этот запрос перенаправили в Минобороны.