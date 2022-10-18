    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.76eur60.56

    Мобилизация

    Призыв затронет не более 30 % работников. В Минобороны РФ ответили на обращение авиадиспетчеров

    6278
    9 комментариев

    Минобороны РФ ответило на обращение авиадиспетчеров, обеспокоенных мобилизацией специалистов. Из ответа следует, что ведомство решило призывать из одной организации не более 30 % от общего числа сотрудников. Об этом 18 октября сообщает телеканал RT, ссылаясь на документ.

    «Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объёмах, не превышающих 30 % от общего числа трудящихся», — говорится в ответе.

    Напомним, 10 октября стало известно, что около 20 авиадиспетчеров были призваны в рамках частичной мобилизации в Магадане, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. Профсоюз обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, заявив, что призыв авиадиспетчеров может поставить под угрозу работу авиасистемы страны. В аппарате правительства этот запрос перенаправили в Минобороны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ37
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close