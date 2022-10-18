Призыв затронет не более 30 % работников. В Минобороны РФ ответили на обращение авиадиспетчеров

Минобороны РФ ответило на обращение авиадиспетчеров, обеспокоенных мобилизацией специалистов. Из ответа следует, что ведомство решило призывать из одной организации не более 30 % от общего числа сотрудников. Об этом 18 октября сообщает телеканал RT, ссылаясь на документ.



«Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объёмах, не превышающих 30 % от общего числа трудящихся», — говорится в ответе.

