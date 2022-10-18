Водители в Петербурге таранили ограждения и друг друга. На ЗСД машина влетела в зону ремонта

Мокрые дороги оказались не по зубам немалому числу водителей в Петербурге. Утро 18 октября отличилось 7-балльными пробками и количеством аварий на крупных магистралях. Сразу две произошли на ЗСД.
В районе девяти утра скорость и невнимательность сыграли злую шутку с водителем легкового автомобиля на ЗСД. При движении в южном направлении на подъезде к мосту через Корабельный фарватер машина влетела в зону дорожных работ, переломав пластиковые ограждения, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» рассказали, что авария обошлась без пострадавших, и добавили, что место работ за два километра обозначено дорожными знаками, а на табло отображаются предупреждения.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Еще одно ДТП на ЗСД произошло около 9:30 недалеко от пункта оплаты в районе Белоострова в направлении от Петербурга, пишет в «ДТП и ЧП» Елена. Судя по фото, столкнулись миксер и легковой автомобиль.
Новоприозерское шоссе затормозили утром в обе стороны. В направлении области столкнулись автомобили Hyundai Creta, Toyota Land Cruiser и Audi, сообщают в группе. Обломки пластика с машин разлетелись по дороге, в нескольких метрах стоял прислоненный к отбойнику капот. Сильнее всего досталось «Крете» — у нее сильные повреждения как передней, так и задней части. О пострадавших не сообщается.
А в сторону Петербурга на Новоприозерском шоссе после Скотного водитель «Пежо» не справился с управлением и остановился «носом» в отбойнике, сообщают очевидцы.
На Выборгском шоссе автобетоносмеситель догнал легковой автомобиль на пешеходном переходе перед поворотом на Медный Завод, пишет очевидец. В итоге легковая оказалась в кювете с помятой задней частью.
Вместо обычных 6 баллов дождливым утром 18 октября петербургские дороги собрали 7. Самые крупные пробки были на внутреннем кольце КАД (12,3 км, от реки Оккервиль до Софийской улицы), Мурманском шоссе и Народной улице (8 км, от АЗС до Володарского моста), Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков (7,3 км, от КАД до Якорной улицы), Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице (5,5 км, от проспекта Славы до Лиговского проспекта), а также Российском проспекте, Российском путепроводе и Индустриальном проспекте (5 км, от улицы Коллонтай до шоссе Революции). Даже к двум часам дня движение на петербургских улицах на 1 балл плотнее обычного — 5 баллов вместо четырех.