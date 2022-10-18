Водители в Петербурге таранили ограждения и друг друга. На ЗСД машина влетела в зону ремонта

Мокрые дороги оказались не по зубам немалому числу водителей в Петербурге. Утро 18 октября отличилось 7-балльными пробками и количеством аварий на крупных магистралях. Сразу две произошли на ЗСД.



В районе девяти утра скорость и невнимательность сыграли злую шутку с водителем легкового автомобиля на ЗСД. При движении в южном направлении на подъезде к мосту через Корабельный фарватер машина влетела в зону дорожных работ, переломав пластиковые ограждения, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» рассказали, что авария обошлась без пострадавших, и добавили, что место работ за два километра обозначено дорожными знаками, а на табло отображаются предупреждения.