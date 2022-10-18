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    «Зачем глупостями заниматься». Спикер ЗакСа объяснил, почему не принял вызов на боксерский поединок

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    Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский объяснил, что проигнорировал вызов на поединок по боксу от муниципального депутата МО «Смольнинское», так как не является боксером и не собирается повышать чужую узнаваемость. Об этом председатель парламента рассказал журналистам во время брифинга в Мариинском дворце 18 октября.

    «Я не являюсь боксером и не собираюсь повышать узнаваемость какого-то конкретного человека, который обращается ко мне со всякими глупостями. Мы можем поиграть в футбол, я же не приглашаю играть в футбол с собой всех, кто не умеет играть в футбол. Зачем глупостями заниматься?» — ответил Бельский.

    На боксерский поединок политика приглашал муниципальный депутат МО «Смольнинское» Дмитрий Палюга. По его словам, приглашение и поединок продиктованы целями популяризации спорта среди населения Санкт-Петербурга. На ринг Палюга пригласил Бельского после того, как спикер ЗакСа, комментируя обращение ряда депутатов «Смольнинского» к президенту России Владимиру Путину с критикой СВО, заявил, что придерживается в этом вопросе жесткой позиции, и добавил, что в петербургском дворе за такое могли и побить.

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