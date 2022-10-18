«Зачем глупостями заниматься». Спикер ЗакСа объяснил, почему не принял вызов на боксерский поединок

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский объяснил, что проигнорировал вызов на поединок по боксу от муниципального депутата МО «Смольнинское», так как не является боксером и не собирается повышать чужую узнаваемость. Об этом председатель парламента рассказал журналистам во время брифинга в Мариинском дворце 18 октября.



«Я не являюсь боксером и не собираюсь повышать узнаваемость какого-то конкретного человека, который обращается ко мне со всякими глупостями. Мы можем поиграть в футбол, я же не приглашаю играть в футбол с собой всех, кто не умеет играть в футбол. Зачем глупостями заниматься?» — ответил Бельский.

