MINI Cooper налетел на такси и перевернулся на Московском. ДТП попало на видео

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Два торопыги встретились на одной из крупных магистралей Адмиралтейского района Петербурга утром 18 октября. Камера видеорегистратора сняла неудачный маневр и переворот.

На Московском проспекте, возле Константиновского артиллерийского училища, в направлении центра столкнулись легковое такси Hyundai и автомобиль MINI Cooper, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». От удара последний перевернулся на крышу. На записи видно, как такси в плотной пробке перестраивается из правого ряда в левый. Автор видео, едущий в среднем ряду, пропускает его, и когда таксист, посмотрев, не едет ли кто, высовывается в левый ряд, в него на скорости влетает MINI. После этого «Купер» опрокидывается на бок, пролетает так еще несколько метров вперед и, развернувшись поперек дороги, ложится на крышу.