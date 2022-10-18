    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.76eur60.56

    MINI Cooper налетел на такси и перевернулся на Московском. ДТП попало на видео

    3180
    4 комментария

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Два торопыги встретились на одной из крупных магистралей Адмиралтейского района Петербурга утром 18 октября. Камера видеорегистратора сняла неудачный маневр и переворот.

    На Московском проспекте, возле Константиновского артиллерийского училища, в направлении центра столкнулись легковое такси Hyundai и автомобиль MINI Cooper, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». От удара последний перевернулся на крышу. На записи видно, как такси в плотной пробке перестраивается из правого ряда в левый. Автор видео, едущий в среднем ряду, пропускает его, и когда таксист, посмотрев, не едет ли кто, высовывается в левый ряд, в него на скорости влетает MINI. После этого «Купер» опрокидывается на бок, пролетает так еще несколько метров вперед и, развернувшись поперек дороги, ложится на крышу.

    ПоделитьсяПоделиться

    О пострадавших в ДТП не сообщается. На место прибыли пожарные, и «перевертыш» силами четырех спасателей вручную вернули на колеса.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close