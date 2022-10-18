Петербуржцы стали чаще звонить по телефону, но говорят в два раза меньше, чем в Забайкалье

В среднем петербуржцы в конце сентября совершали шесть звонков по мобильному телефону в день, при этом говорят в общей сложности по 12 минут. Такую аналитику приводят в МТС. В топ самых «разговорчивых» регионов Петербург не вошел — его возглавляет Забайкальский край, где люди тратят на беседы по телефону, в среднем, 24 минуты в сутки.

Опережают Петербург и другие субъекты Северо-Запада: так, в Псковской области говорят 22 минуты в день, в Республике Коми 20 минут в день, а в Вологодской и Новгородской областя более 17 минут в день.