Петербуржцы стали чаще звонить по телефону, но говорят в два раза меньше, чем в Забайкалье

В среднем петербуржцы в конце сентября совершали шесть звонков по мобильному телефону в день, при этом говорят в общей сложности по 12 минут. Такую аналитику приводят в МТС. В топ самых «разговорчивых» регионов Петербург не вошел — его возглавляет Забайкальский край, где люди тратят на беседы по телефону, в среднем, 24 минуты в сутки.
Опережают Петербург и другие субъекты Северо-Запада: так, в Псковской области говорят 22 минуты в день, в Республике Коми 20 минут в день, а в Вологодской и Новгородской областя более 17 минут в день.
По статистике, продолжительность разговоров в Петербурге в конце сентября выросла на 12%, а количество разговоров на одного человека — увеличилось на 6%. При этом мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени: раньше на женщин приходилось 60% голосового трафика, сейчас 51%. Среди других российских регионов дольше других стали разговаривать по телефону в Пензе: на 33% дольше. Длительность звонков увеличилась также в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%) и Москве (+15%).