В Подмосковье космонавт на иномарке отправил сотрудника Центра подготовки космонавтов с переломами в больницу

В Подмосковье космонавт Олег Артемьев за рулем иномарки сбил сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Анатолия Уронова на пешеходном переходе. Об этом 18 октября сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Пострадавшего мужчину госпитализировали.



Как рассказали в ГУ МВД России, ДТП произошло в понедельник около 21:00 на территории поселка Свердловский.



«По предварительным данным, водитель 1970 года рождения на Mitsubishi совершил наезд на мужчину 1959 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода», — говорится в сообщении ведомства.

