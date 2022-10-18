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    В Подмосковье космонавт на иномарке отправил сотрудника Центра подготовки космонавтов с переломами в больницу

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    В Подмосковье космонавт Олег Артемьев за рулем иномарки сбил сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Анатолия Уронова на пешеходном переходе. Об этом 18 октября сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Пострадавшего мужчину госпитализировали.

    Как рассказали в ГУ МВД России, ДТП произошло в понедельник около 21:00 на территории поселка Свердловский.

    «По предварительным данным, водитель 1970 года рождения на Mitsubishi совершил наезд на мужчину 1959 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода», — говорится в сообщении ведомства.

    Однако в Роскосмосе агентству уточнили, что ДТП случилось на плохо освещенной дороге и вне зоны пешеходного перехода. Космонавт не заметил сотрудника ЦПК.

    По данным госкорпорации, космонавт Артемьев был трезв. Также он вызвал врачей на место и оказал первую помощь пострадавшему. Сотрудника Центра подготовки космонавтов Уронова доставили в больницу с переломами.

    Космонавт Олег Артемьев вернулся на Землю после космического полета 29 сентября. Сейчас он проходит острый период реабилитации. Артемьев совершил три длительные экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) и провел на орбите 560 суток.

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