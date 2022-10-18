Киевское шоссе у Больших Колпанов будут перекрывать две ночи подряд

Дорожные работы две ночи подряд будут останавливать движение на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Там установят опору для знаков.

В ночь с 19 на 20 октября с 01:00 по 01:20 на 52-м километре автодороги Р-23, в районе деревни Большие Колпаны, будет полностью перекрыто движение в сторону Петербурга, сообщает 18 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В сторону Пскова движение будет осуществляться штатно. А в ночь с 18 на 19 октября в это же время полностью перекроют проезд по трассе в сторону Пскова.