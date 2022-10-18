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    С парковки ТЦ на Пятилеток угнали новый Hyundai, пока хозяин за границей

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    Новый «Солярис», оставленный у ТЦ в конце сентября, приглянулся угонщику в Невском районе Петербурга. Хозяин машины уехал за границу, а пропажу обнаружил петербуржец, который периодически пользовался автомобилем с его разрешения.

    Днем 17 октября в полицию Невского района обратился 29-летний житель Петербурга и сообщил, что между 17 часами 12 октября и 14 часами 17 октября с парковки ТЦ на проспекте Пятилеток неизвестный преступник похитил Hyundai Solaris 2022 года выпуска. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 октября.

    По словам заявителя, владелец «Соляриса» в данный момент находится за границей, а сам он управлял машиной по доверенности. Автомобиль неоднократно сдавался в аренду, но с 27 сентября им не пользовались.

    Стоимость машины заявитель оценил в 1,65 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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