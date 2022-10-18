С парковки ТЦ на Пятилеток угнали новый Hyundai, пока хозяин за границей

Новый «Солярис», оставленный у ТЦ в конце сентября, приглянулся угонщику в Невском районе Петербурга. Хозяин машины уехал за границу, а пропажу обнаружил петербуржец, который периодически пользовался автомобилем с его разрешения.



Днем 17 октября в полицию Невского района обратился 29-летний житель Петербурга и сообщил, что между 17 часами 12 октября и 14 часами 17 октября с парковки ТЦ на проспекте Пятилеток неизвестный преступник похитил Hyundai Solaris 2022 года выпуска. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 октября.