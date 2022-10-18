В Петербурге пациент скорой оставил после госпитализации «подарочек» в салоне. Пришлось вызвать специалистов

Взрывотехников вызвали к Елизаветинской больнице, где после госпитализации пациента в салоне нашли гранату.
Вызов на улицу Вавиловых,14, поступил накануне около половины второго ночи, стало известно «Фонтанке».
Скорая привезла в стационар не трезвого мужчину с травмами, а когда его выгрузили и передали медперсоналу, то нашли на каталке потенциально опасный предмет. Скорее всего, он выпал из одежды пациента.
Специалисты ОМОНа Росгвардии установили, что это страйкбольная граната. И опасности она не представляет.