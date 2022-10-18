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    В Петербурге пациент скорой оставил после госпитализации «подарочек» в салоне. Пришлось вызвать специалистов

    1980
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    Взрывотехников вызвали к Елизаветинской больнице, где после госпитализации пациента в салоне нашли гранату.

    Вызов на улицу Вавиловых,14, поступил накануне около половины второго ночи, стало известно «Фонтанке».

    Скорая привезла в стационар не трезвого мужчину с травмами, а когда его выгрузили и передали медперсоналу, то нашли на каталке потенциально опасный предмет. Скорее всего, он выпал из одежды пациента.

    Специалисты ОМОНа Росгвардии установили, что это страйкбольная граната. И опасности она не представляет.

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