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    Репост с запрещенного сайта и данные о суициде. Amazon впервые оштрафовали в России

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    Компания Amazon впервые получила штрафы в России. Мировой суд Таганского района Москвы назначил ей 4 миллиона рублей по двум искам, сообщает 18 октября ТАСС.

    Штраф в миллион Amazon получила за «отказ удалить информацию о способах совершения суицида», а в 3 миллиона — за репост с запрещенного сайта о наркотиках. Отмечается, что в первом случае претензии возникли к фотографии: Роскомнадзор 19 раз требовал ее удалить, но этого не произошло.

    Представители компании в суд не пришли.

    В конце августа суд в Москве оштрафовал сервис прямых трансляций Twitch на 3 миллиона рублей за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем.

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