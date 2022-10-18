Репост с запрещенного сайта и данные о суициде. Amazon впервые оштрафовали в России

Компания Amazon впервые получила штрафы в России. Мировой суд Таганского района Москвы назначил ей 4 миллиона рублей по двум искам, сообщает 18 октября ТАСС.
Штраф в миллион Amazon получила за «отказ удалить информацию о способах совершения суицида», а в 3 миллиона — за репост с запрещенного сайта о наркотиках. Отмечается, что в первом случае претензии возникли к фотографии: Роскомнадзор 19 раз требовал ее удалить, но этого не произошло.
Представители компании в суд не пришли.
В конце августа суд в Москве оштрафовал сервис прямых трансляций Twitch на 3 миллиона рублей за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем.