Полет «Лады» в кювет под Тихвином оказался смертельным для водителя и отправил в больницу пассажира

Смертельное ДТП произошло утром 17 октября в Тихвинском районе Ленобласти. В опрокинувшейся машине погиб человек, еще один получил травмы.
Около 9:55 на 65-м километре автодороги Паша — Часовинская — Кайвакса 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением на левом закруглении дороги. Машина вылетела в левый по ходу движения кювет и опрокинулась, сообщает 18 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, а его 39-летний пассажир был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Оба мужчины — жители одной из деревень Тихвинского района. Как стало известно «Фонтанке», водитель в 2022 году один раз привлекался за нарушение ПДД по
Всего, по данным УГИБДД, за 17 октября произошло 344 ДТП в Петербурге и 60 — в Ленобласти. Из них в девяти и пяти случаях соответственно были пострадавшие. На петербургских дорогах травмы в ДТП получили девять человек, в том числе один ребенок, на областных — пятеро, все взрослые. Погибший был один.