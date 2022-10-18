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    Студента военного вуза задержали в Петербурге после того, как он взял для «следователя» у старушки четверть миллиона

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    В Кировском районе сотрудники полиции за несколько часов вычислили и задержали мужчину, который получил от пенсионерки четверть миллиона.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 октября, в МВД накануне около двух дня обратилась жительница района, которая сообщила, что неизвестные обманули её 86-летнюю мать. По предварительной информации, пенсионерке позвонили и сказали, что дочь попала в ДТП. Чтобы она избежала ответственности, пожилой петербурженке нужно передать деньги курьеру.

    Около половины первого дня пенсионерка отдала пришедшему 100 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов США.

    Оперативники в тот же день около девяти вечера на Гагаринской улице задержали подозреваемого — 21-летнего студента 3-го курса вуза.

    Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

    Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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