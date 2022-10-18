Студента военного вуза задержали в Петербурге после того, как он взял для «следователя» у старушки четверть миллиона

В Кировском районе сотрудники полиции за несколько часов вычислили и задержали мужчину, который получил от пенсионерки четверть миллиона.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 октября, в МВД накануне около двух дня обратилась жительница района, которая сообщила, что неизвестные обманули её 86-летнюю мать. По предварительной информации, пенсионерке позвонили и сказали, что дочь попала в ДТП. Чтобы она избежала ответственности, пожилой петербурженке нужно передать деньги курьеру.

