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    Смертельное ДТП в Москве: маршрутка опрокинулась с дороги, прилетел вертолёт

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    Один человек погиб и несколько пострадали в результате ДТП, которое произошло в Новой Москве на Киевском шоссе утром 18 октября.

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    Как сообщает столичная прокуратура, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением. Микроавтобус съехал с дороги и и опрокинулся на бок. В нём ехали семь пассажиров. По данным ведомства, шестеро пострадали и один погиб — это 35-летняя женщина, жительница Московской области. Людей госпитализируют, в том числе, с помощью вертолёта.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    По информации МЧС, пострадавших — девять человек.

    На место прибыли представители экстренных служб и заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов.

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