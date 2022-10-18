Смертельное ДТП в Москве: маршрутка опрокинулась с дороги, прилетел вертолёт

Один человек погиб и несколько пострадали в результате ДТП, которое произошло в Новой Москве на Киевском шоссе утром 18 октября.
Как сообщает столичная прокуратура, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением. Микроавтобус съехал с дороги и и опрокинулся на бок. В нём ехали семь пассажиров. По данным ведомства, шестеро пострадали и один погиб — это 35-летняя женщина, жительница Московской области. Людей госпитализируют, в том числе, с помощью вертолёта.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
По информации МЧС, пострадавших — девять человек.
На место прибыли представители экстренных служб и заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов.