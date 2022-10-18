Полиция ищет педофила, устроившего виртуальные игры с 8-летней в Петербурге

Следственный комитет ищет дело по секс-статье в переписке младшеклассницы из Невского района Петербурга. Собеседник забрасывал её порноконтентом и уговаривал не стесняться.



Шокирующие результаты родительского контроля полиции накануне выложила 32-летняя мать, стало известно «Фонтанке» 18 октября. За три дня до этого она перечитала сообщения, которые получала дочь в Telegram, и ужаснулась. Некто присылал фотографии и видео порнографического содержания и ждал от восьмилетнего ребёнка ответов в той же стилистике.

