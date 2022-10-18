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    Водители в Петербурге не выдерживают в пробках и едут по тротуарам

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    Загруженность дорог Петербурге в утренний час пик 18 октября выросла до «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает максимум 6 баллов, но всё чаще по утрам сервис фиксирует «семёрку». У водителей не выдерживают нервы, например, на Гражданском проспекте водители массово объезжают затор по тротуару, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

    Как все последние дни, транспортный коллапс наблюдается в юго-восточной части города, где стоит внутреннее кольцо КАД, Народная улица и участки Октябрьской набережной.

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    Сложности есть перед въездами на мосты через Неву в центре города.

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    На севере заторы на въезде в город. На трассе «Сортавала» две пробки в разных направлениях, пользователи «Яндекса» отметили там ДТП.

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    ДТП мешают на многих улицах.

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