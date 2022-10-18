На Крыленко упавший с высотки шкаф размозжил голову мужчине

Несовместимые с жизнью травмы получил прораб во время работ на долгострое в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 октября.
Заявка о несчастном случае на улице Крыленко, 14/2 поступила в экстренные службы накануне около полудня. По предварительным данным, с 15 этажа строящейся высотки на рабочего упал металлический электрощитовой шкаф.
Скорая увезла в Александровскую больницу 48-летнего прораба из Кудрово с переломом черепа и открытой мозговой раной. Мужчина был в крайне тяжёлом состоянии, в больнице констатировали смерть.
На Крыленко строятся апартаменты комфорт-класса. Возводить объект начала фирма «Донк» предпринимателя Владимира Артеева в 2007 году, однако в 2016 году дольщики не дождались обещанных помещений. В 2017-м за завершение апарт-отеля взялась СК «Монолит».