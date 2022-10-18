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    Три человека в больнице после пожара на юге Петербурга

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    Серьёзный пожар тушили минувшей ночью в доме на улице Фрунзе в Московском районе Петербурга. Помимо квартир, в этом пятиэтажном здании находятся несколько учреждений.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Фрунзе, 6, что рядом с Московским проспектом, поступил 18 октября в 00:55. Загорелась трёхкомнатная квартира на первом этаже, к моменту прибытия пожарных пламя охватило 20 квадратных метров. На кадрах очевидцев в соцсетях — полыхающий огонь в глубине помещений.

    Работали четыре пожарных расчёта (17 человек личного состава), к 01:18 они ликвидировали возгорание.

    «На пожаре пострадали три человека, госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

    Это второй серьёзный пожар в городе за несколько часов. Вечером 17 октября на Каменноостровском проспекте пострадали женщина и ребёнок.

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