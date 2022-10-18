Три человека в больнице после пожара на юге Петербурга

Серьёзный пожар тушили минувшей ночью в доме на улице Фрунзе в Московском районе Петербурга. Помимо квартир, в этом пятиэтажном здании находятся несколько учреждений.



Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Фрунзе, 6, что рядом с Московским проспектом, поступил 18 октября в 00:55. Загорелась трёхкомнатная квартира на первом этаже, к моменту прибытия пожарных пламя охватило 20 квадратных метров. На кадрах очевидцев в соцсетях — полыхающий огонь в глубине помещений.

