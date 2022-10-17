Эксперты назвали «игрой с огнем» опыт ученых США, выведших новый Сovid, убивший 80% мышей

Ученые из Бостона подверглись жесткой критике коллег, — пишет 17 октября таблоид Daily Mail, рассказывая об эксперименте с выведением нового, более опасного штамма ковид в одной из лабораторий США.
По информации журналистов, ученые вывели гибрид вируса, вобравший штаммы Омикрона и оригинального, уханьского варианта. В итоге получившийся вирус убил 80% подопытных мышей.
Уточняется, что ученые извлекли спайк-белок Омикрона (структуру, которая связывается с человеческими клетками и проникает в них) — поскольку в результате мутаций именно этот штамм стал так быстро распространяться, и связали его с исходным штаммом, который больными переносился тяжелее. Они пришли к выводу, что, хотя шиповидный белок отвечает за инфекционность, изменения в других частях структуры вируса определяют его смертоносность.
Ученые допускают, что для людей этот экспериментальный вирус не был бы таким летальным, каким он оказался для мышей: у нас разные иммунные реакции. Однако эксперимент на клетках легких человека, выращенных в лаборатории, показал, что гибридный штамм производит в пять раз больше вирусных частиц, чем оригинальный Омикрон.
Daily Mail приводит цитаты ученых из других городов и стран, называющих такие эксперименты «играми с огнем» и призывают усилить контроль над проведением опытов.
При этом издание признает: та из Лабораторий новых инфекционных заболеваний Бостонского университета, где проводился эксперимент, входит в небольшое число лабораторий высочайшего уровня биобезопасности в США и уполномочена работать с наиболее опасными патогенами. Она находится в отдельной части здания и имеет выделенную систему подачи воздуха. Эксперименты, которые здесь проводят, используются для усовершенствования вакцин.