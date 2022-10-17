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    Эксперты назвали «игрой с огнем» опыт ученых США, выведших новый Сovid, убивший 80% мышей

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    5 комментариев

    Ученые из Бостона подверглись жесткой критике коллег, — пишет 17 октября таблоид Daily Mail, рассказывая об эксперименте с выведением нового, более опасного штамма ковид в одной из лабораторий США.

    По информации журналистов, ученые вывели гибрид вируса, вобравший штаммы Омикрона и оригинального, уханьского варианта. В итоге получившийся вирус убил 80% подопытных мышей.

    Уточняется, что ученые извлекли спайк-белок Омикрона (структуру, которая связывается с человеческими клетками и проникает в них) — поскольку в результате мутаций именно этот штамм стал так быстро распространяться, и связали его с исходным штаммом, который больными переносился тяжелее. Они пришли к выводу, что, хотя шиповидный белок отвечает за инфекционность, изменения в других частях структуры вируса определяют его смертоносность.

    Ученые допускают, что для людей этот экспериментальный вирус не был бы таким летальным, каким он оказался для мышей: у нас разные иммунные реакции. Однако эксперимент на клетках легких человека, выращенных в лаборатории, показал, что гибридный штамм производит в пять раз больше вирусных частиц, чем оригинальный Омикрон.

    Daily Mail приводит цитаты ученых из других городов и стран, называющих такие эксперименты «играми с огнем» и призывают усилить контроль над проведением опытов.

    При этом издание признает: та из Лабораторий новых инфекционных заболеваний Бостонского университета, где проводился эксперимент, входит в небольшое число лабораторий высочайшего уровня биобезопасности в США и уполномочена работать с наиболее опасными патогенами. Она находится в отдельной части здания и имеет выделенную систему подачи воздуха. Эксперименты, которые здесь проводят, используются для усовершенствования вакцин.

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    Комментарии 5

    VKuser27909218 Окт 2022 в 01:14
    "Ф" дали указание брать новости от "Foxnews.com"? Они у меня через четыре вкладки от "Ф". Для несведущих: В США скоро промежуточные выборы в их парламент. И это не фуфло. Выборы реальные. Там дикая борьба. На карте мигранты, цены на бензин, бюджет, BLM в обе стороны, аборты, LGBT+, борьба с Китаем, и, в том числе, размеры и пределы помощи Украине. Так вот, есть такая MAGA (Make America Great Again), наиболее радикальная группа республиканцев-Трампистов (кстати, Трамп этнический немец, фамилия предков-мигрантов Trumpf). Они считают, что всякие Китаи, России, Украины, Турции, Европы - это какие-то дураки и бездельники, паразитирующие на США. И пусть они друг друга перебьют за собственный счёт. Сейчас пошла команда, известно откуда, эту магу поддерживать, что бы они не несли. Здесь нельзя вставлять ссылки, ищите сами в новостях лисы, это всё оттуда. Лиса - полностью республиканский ресурс.
    +0−0
    see ya18 Окт 2022 в 00:49
    stupid clowns
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