Ученые из Бостона подверглись жесткой критике коллег, — пишет 17 октября таблоид Daily Mail, рассказывая об эксперименте с выведением нового, более опасного штамма ковид в одной из лабораторий США.



По информации журналистов, ученые вывели гибрид вируса, вобравший штаммы Омикрона и оригинального, уханьского варианта. В итоге получившийся вирус убил 80% подопытных мышей.



Уточняется, что ученые извлекли спайк-белок Омикрона (структуру, которая связывается с человеческими клетками и проникает в них) — поскольку в результате мутаций именно этот штамм стал так быстро распространяться, и связали его с исходным штаммом, который больными переносился тяжелее. Они пришли к выводу, что, хотя шиповидный белок отвечает за инфекционность, изменения в других частях структуры вируса определяют его смертоносность.

