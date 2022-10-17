    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    763мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.76eur60.56
    ТЕМА ДНЯ

    Самолет упал на жилые дома в Ейске

    В Петербурге впервые за 10 лет пройдет боксерский матч Россия — Куба

    505
    4 комментария

    Лучшие боксеры России и Кубы сразятся в Петербурге, на «СИБУР Арене» 5 октября. Матч станет первым для российских боксеров под своим флагом после решения Международной федерации.

    «Практически год ребята не выступали, и сейчас, я думаю, матчевая встреча Россия — Куба — начало наших международных стартов. IBA открыла перед нами дверь, и это важный момент в истории всего спорта. Первая ассоциация, которая официально допустила спортсменов Российской Федерации выступать не просто на международных стартах, но ещё и под своим флагом и гимном», — заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Стрелков.

    По словам Сергея Стрелкова, Петербург не случайно выбрали для проведения матчевой встречи: сборная Северной столицы второй год подряд занимает первое общекомандное место на чемпионате России. Поэтому город имеет прерогативы в формировании сборной: 3 человека в команде — местные боксёры.

    В весовой категории до 65 кг чемпион юношеских Олимпийских игр, победитель молодежного первенства Европы и призер чемпионатов России Илья Попов встретится с чемпионом Кубы Йоэлисом Леалем. Чемпион России Павел Сосулин (до 75 кг) выйдет в ринг против чемпиона Кубы Ноэлвиса Рейеса. А в супертяжелой весовой категории выявят сильнейшего два чемпиона своих стран: Россию представит четвертьфиналист Олимпиады в Токио Иван Верясов, Кубу — Ангело Морехон.

    В категории до 71 кг бронзовый призёр чемпионата России, мастер спорта международного класса Дмитрий Захаров сразится с чемпионом Кубы Реньером Диасом Сальгадо.

    А капитаном российской команды станет серебряный медалист Олимпийских игр в Токио, чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов. Ему предстоит встреча с чемпионом Кубы Пиндером Чавеко. Их поединок пройдет в весовой категории до 91 кг.

    В последний раз матч между сборными России и Кубы проходил в марте 2012 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close