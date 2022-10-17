В Петербурге впервые за 10 лет пройдет боксерский матч Россия — Куба

Лучшие боксеры России и Кубы сразятся в Петербурге, на «СИБУР Арене» 5 октября. Матч станет первым для российских боксеров под своим флагом после решения Международной федерации.

«Практически год ребята не выступали, и сейчас, я думаю, матчевая встреча Россия — Куба — начало наших международных стартов. IBA открыла перед нами дверь, и это важный момент в истории всего спорта. Первая ассоциация, которая официально допустила спортсменов Российской Федерации выступать не просто на международных стартах, но ещё и под своим флагом и гимном», — заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Стрелков.

По словам Сергея Стрелкова, Петербург не случайно выбрали для проведения матчевой встречи: сборная Северной столицы второй год подряд занимает первое общекомандное место на чемпионате России. Поэтому город имеет прерогативы в формировании сборной: 3 человека в команде — местные боксёры. В весовой категории до 65 кг чемпион юношеских Олимпийских игр, победитель молодежного первенства Европы и призер чемпионатов России Илья Попов встретится с чемпионом Кубы Йоэлисом Леалем. Чемпион России Павел Сосулин (до 75 кг) выйдет в ринг против чемпиона Кубы Ноэлвиса Рейеса. А в супертяжелой весовой категории выявят сильнейшего два чемпиона своих стран: Россию представит четвертьфиналист Олимпиады в Токио Иван Верясов, Кубу — Ангело Морехон.