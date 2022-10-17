Крушение Су-34 в Ейске и окончание частичной мобилизации в Москве: новости вокруг СВО за 17 октября

В пострадавшем в результате крушения Су-34 доме проживают порядка 600 человек Скриншот: Zvezdanews / T.me Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Подводим итоги 17 октября.

Военный самолет упал на жилой дом в Ейске



Фронтовой истребитель Су-34 потерпел крушение в Ейске и упал на жилой дом. По данным Минобороны, крушение произошло при наборе высоты.

— 17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска, — докладывает Минобороны. — По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.



МЧС подтвердило, что при крушении самолета погибли два человека.

Обо всём, что известно о происшествии, вы можете оперативно узнавать в онлайн-репортаже.

Суд арестовал еще троих подозреваемых в теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы арестовал подозреваемых в теракте на Крымском мосту до 8 декабря. Как сообщила MSK1.RU пресс-секретарь суда, всем фигурантам вменяют пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 — террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший смерть человека и значительный имущественный ущерб. По данной статье арестованным грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они арестованы до 8 декабря.



Подозреваемые — жители разных российских регионов: один — индивидуальный предприниматель из Липецка, второй — генеральный директор ульяновской компании ООО «ТЭК-34», третий — генеральный директор ООО «Экстра», живет в Крыму и прописан в Белгородской области.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался грузовик, загорелись цистерны с топливом, которые вез товарный поезд. Погибли три человека. Из-за сильного пожара движение на мосту перекрыли — и автомобильное, и железнодорожное, обрушилось дорожное полотно.



Россия отправит в Белоруссию около 170 танков и до 200 боевых машин

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что в Белоруссию из России прибудут около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов. Их задействуют в составе региональной группировки войск.



10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале формирования Региональной группировки войск, основу которой составят военнослужащие белорусских вооруженных сил. По словам Лукашенко, такое решение появилось из-за «обострения ситуации на западных границах Союзного государства».



В Москве закончилась частичная мобилизация

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что частичная мобилизация в столице завершена.

— По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме, — сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

По данным Сергея Собянина, пункты сбора мобилизованных в Москве должны быть закрыты с 14:00 мск 17 октября, а разосланные повестки перестают действовать.



Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил MSK1.RU, что явка по мобилизационным повесткам больше не требуется, а розыск всех уклонистов прекращается.

Кроме того, о завершении частичной мобилизации отчитался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат, — заявил Воробьев.

Россия и Украина вновь обменяли пленных

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о завершении обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110. По его данным, ДНР отдала 108 человек, Украина — 110.

— Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ, — заявил Пушилин.



В Минобороны уточняют, что среди возвращенных российских граждан — 72 российских моряка с гражданских судов.

Германия ужесточила требования к выдаче виз российским туристам



Россиянам для оформления шенгенской визы теперь потребуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза. Кроме того, путешественникам потребуется подтверждение занятости, учебы или регулярных источников дохода, если есть пенсия, то справки о ее выплате.

Как поясняет визовый оператор, также нужны и другие возможные доказательства намерения вернуться в Российскую Федерацию: доказательство владения недвижимостью в России, одним или несколькими транспортными средствами, наличие близких родственников, проживающих в РФ, которыми могут быть свидетельство о браке или рождении.

